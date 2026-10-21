Weihnachtliche Klänge, die Zukunft schenken

Volksmusiklegende Franz Posch spielt Harmonika und wählt seit Jahren gemeinsam mit Georg Astenwald die Mitwirkenden aus. Der ausgebildete Sänger und Gründer des Alpentrio Tirol bringt dabei seine langjährige Erfahrung ein. „Dieses Adventkonzert im Dom liegt mir sehr am Herzen. Ich bin stolz, mit hochkarätiger Volksmusik und Klassik zu einem Abend beitragen zu dürfen, der zugleich einem guten Zweck dient. Gerade die Vorweihnachtszeit öffnet die Herzen – für Musik und für Menschen, die unsere Hilfe brauchen“, betont Posch. Über „Licht ins Dunkel“ unterstützt das Konzert „Jugend & Zukunft“ das Nachsorgeprogramm der Kinderkrebshilfe. Persönliche Beratung begleitet ehemals erkrankte junge Menschen auf ihrem Weg zu Ausbildung, Beruf und Selbstständigkeit.