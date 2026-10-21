Wiens Pass-Behörde befindet sich im Tiefschlaf

Seit Jahren stehen die Einbürgerungsbehörde der Stadt sowie die Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft in der Kritik. Doch Besserung ist nicht in Sicht. Diese rechnet gnadenlos mit der Chaosbehörde MA 35 ab. Das Amt lässt Antragsteller jahrelang hängen und ignoriert jede Kritik. Warteliste aktuell: 19.400 Fälle. Die Berichte zeigen zwei Ämter am Limit: Im Gemeinderat wurde daher nicht mit Kritik an der Stadt gespart. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.