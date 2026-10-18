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Derbysieger hofft bald auf Hilfe vom Roboter

Fußball Unterhaus
18.10.2026 20:57
Admira-Torjäger Daniel Brandauer erzielte das 2:0, hatte auch sonst sehr viele Chancen.
Admira-Torjäger Daniel Brandauer erzielte das 2:0, hatte auch sonst sehr viele Chancen.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Fünf Siege in Folge mit einem Torverhältnis von 21:2! Admira Villach fegt durch die 1. Klasse West in Kärnten, dominierte auch unser Spiel der Runde mit einem 4:0 in Magdalen. Bei uns gibt‘s auch eine Fotostrecke vom Match. Dazu soll bald ein Roboter angeschafft werden. Die Hausherren setzen auf eine junge Truppe und den Villacher Weg.

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Nur fünf Kilometer trennen die Sportplätze von Magdalen und Admira Villach in der 1. Klasse West. Am Feld waren diesmal jedoch Welten dazwischen – die Gäste setzten sich im Derby klar mit 4:0 durch. „Es hätte noch viel höher ausfallen können, ihr Goalie Sandro Keckel war top und hat einige Großchancen vereitelt“, erzählt Admira-Sportchef Siggi Mödritscher.

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