Derbysieger hofft bald auf Hilfe vom Roboter

Fünf Siege in Folge mit einem Torverhältnis von 21:2! Admira Villach fegt durch die 1. Klasse West in Kärnten, dominierte auch unser Spiel der Runde mit einem 4:0 in Magdalen. Bei uns gibt‘s auch eine Fotostrecke vom Match. Dazu soll bald ein Roboter angeschafft werden. Die Hausherren setzen auf eine junge Truppe und den Villacher Weg.