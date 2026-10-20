Wie ein Acker! KAC muss aus Heimstätte flüchten

Bei der Rückkehr von Ex-Bomber Jure Skafar gab‘s im Derby gegen Schiefling gleich sechs Ausschlüsse. Wegen dem Klagenfurter „Acker“ ist der Fußball in Ebenthal zurück. Goalie-Serie bleibt bei 8:0 bestehen. Eitweg schiebt sich an die Spitze.
Gleich sechs Ausschlüsse beim Derby zwischen Ludmannsdorf und Schiefling in der Unterliga Mitte (3:1)! Schon vor der Pause gab’s zweimal glatt Rot, darunter auch für Schiefling-Coach Hafner wegen Kritik. In der zweiten Halbzeit stellte Schiri Zobic Kemal je zwei Akteure der Teams mit Gelb-Rot vom Platz. Rückkehrer Jure Skafar – einst Top-Bomber Österreichs mit 57 Einschlägen 2023/24 – erzielte für Ludmannsdorf das 1:0.
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