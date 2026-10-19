Peugeot to Gusenbauer
Signa Bankruptcy: How Benko’s Investors Sound the Alarm
While René Benko enjoys his newly won part-time freedom—albeit with an ankle monitor—investigators have their hands full working through the major issues in the Signa criminal case. Of particular significance are letters that the French investor Peugeot sent to Supervisory Board Chairman Gusenbauer shortly before the bankruptcy. The representative of billionaire Kühne also took a stand.
Flashback to late summer 2023. On August 17, the Signa Group receives word that a 400-million investment from South Korea has fallen through. In an instant, all hell breaks loose at the cash-strapped group, which is desperately searching for investors. In the hours that followed, founder René Benko had six luxury villas on Lake Garda transferred to a Benko foundation in Vaduz. A swap deal worth 46 million euros, for which no cash was to change hands. In return, Signa Holding receives shares in Signa Prime, which will be practically worthless by the end of the year—when insolvency proceedings begin.
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