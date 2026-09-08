Tiroler Kinos lockten mehr Besucher vor Leinwand

Auf ein erfreuliches Ergebnis blicken Tirols Kinos im bisherigen Kinojahr 2026 zurück. Bis einschließlich 31. August wurden in den sechs größten Kinos 538.328 Besuche verzeichnet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres liegt man damit um 9,7 Prozent oder umgerechnet knapp 47.700 Besuchen darüber. Die Zahlen umfassen das Metropol Innsbruck, das Cineplexx Innsbruck, das Funplexxx Kufstein, das Filmtheater Kitzbühel, das FMZ Imst sowie das Cineplexx Wörgl. Gemeinsam decken diese Häuser rund 82 Prozent aller Tiroler Kinobesuche ab.