Tiroler Kinos lockten mehr Besucher vor Leinwand

Eine äußerst positive Besucherentwicklung gibt den Tiroler Leinwänden weiter Rückenwind. Mit einem besonderen Event in gut einer Woche will man ein Highlight für alle Kinoliebhaber schaffen.
Auf ein erfreuliches Ergebnis blicken Tirols Kinos im bisherigen Kinojahr 2026 zurück. Bis einschließlich 31. August wurden in den sechs größten Kinos 538.328 Besuche verzeichnet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres liegt man damit um 9,7 Prozent oder umgerechnet knapp 47.700 Besuchen darüber. Die Zahlen umfassen das Metropol Innsbruck, das Cineplexx Innsbruck, das Funplexxx Kufstein, das Filmtheater Kitzbühel, das FMZ Imst sowie das Cineplexx Wörgl. Gemeinsam decken diese Häuser rund 82 Prozent aller Tiroler Kinobesuche ab.
Besonders freut uns das deutliche Plus gegenüber dem Vorjahr.
Alexander Wurzenrainer, Fachgruppenobmann der Tiroler Kinos
Entwicklung erfreulich
„Die aktuellen Besucherzahlen zeigen, dass die Lust auf Kino da ist. Besonders freut uns das deutliche Plus gegenüber dem Vorjahr“, sagt Alexander Wurzenrainer, Fachgruppenobmann der Tiroler Kinos.
Für die positive Entwicklung sorgen zahlreiche Produktionen. Die meistbesuchten Filme waren „Der Super Maxio Galaxy Film“, „Spider-Man: Brand New Day“ sowie „Die Odyssee“. Alleine diese drei Filme kamen auf rund 120.000 Besuche.
Ein Zeichen wollen die Kinos mit dem Kinofest am 12. September setzen. Alle Informationen dazu gibt es unter daskinofest.at
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