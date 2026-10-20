Digitale Begleiter für Patienten: Was bringt das?

An der Klinik Innsbruck steht Herz-Patienten nun ein digitaler Begleiter mit dem Namen „Herz-Kompass“ zur Seite. In der Handy-App werden alle Fragen rund um den Eingriff anschaulich beantwortet. „Mit dem Herz-Kompass wollen wir unsere Patientinnen und Patienten nicht erst am Tag der Aufnahme erreichen, sondern sie bereits vor der Operation gut informieren und aktiv auf den Eingriff vorbereiten sowie nach der Entlassung weiter begleiten“, erklärt Herzchirurg und Projektkoordinator Leo Winter Pölzl.