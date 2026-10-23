Autorin veröffentlicht drittes, „KI-freies“ Buch

Petra Wurstbauer, Autorin aus St. Pölten, veröffentlicht bereits ihr drittes Kinderbuch. Warum sich ihre Geschichten besonders gut für kleine „Lesemuffel“ eignen, erzählt sie der „Krone“.
„Da hilft dann meistens nur eines: Raus aus dem Bett, Stift und Block zur Hand nehmen und alles aufschreiben!“, meint Autorin Petra Wurstbauer, die von Kreativität meist nachts überrumpelt wird. Nach den beiden Kinderbüchern „Leopold“ und „Bine & Bär“ erscheint mit „Fini, das Faultier und andere fabelhafte Geschichten“ nun schon ihr drittes Buch. Die Geschichten für Kinder im Volksschulalter sind bewusst kurz gehalten, sagt die Autorin – und damit auch für Kinder geeignet, die mit Büchern nicht auf Anhieb immer warm werden. In Finis Geschichte geht es um den Mut zum Träumen und Selbstvertrauen. Dabei gilt: „Faultiere können auch fleißig sein!“.
Im Waldviertel gedruckt
Für die besondere Atmosphäre sorgt Marie Cameron Leimer: Rund 80 Illustrationen hat die gebürtige Britin für das Buch gezeichnet. „Und das ohne Künstliche Intelligenz, die zwar keineswegs nutzlos ist, aber was Schreiben betrifft, sollte man sich die eigene Fantasie beibehalten“, sagt die Zeichnerin. Das Buch ist zu 100 Prozent „Made in NÖ“ – gedruckt bei Janetschek im Waldviertel.
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