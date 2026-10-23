Autorin veröffentlicht drittes, „KI-freies“ Buch

„Da hilft dann meistens nur eines: Raus aus dem Bett, Stift und Block zur Hand nehmen und alles aufschreiben!“, meint Autorin Petra Wurstbauer, die von Kreativität meist nachts überrumpelt wird. Nach den beiden Kinderbüchern „Leopold“ und „Bine & Bär“ erscheint mit „Fini, das Faultier und andere fabelhafte Geschichten“ nun schon ihr drittes Buch. Die Geschichten für Kinder im Volksschulalter sind bewusst kurz gehalten, sagt die Autorin – und damit auch für Kinder geeignet, die mit Büchern nicht auf Anhieb immer warm werden. In Finis Geschichte geht es um den Mut zum Träumen und Selbstvertrauen. Dabei gilt: „Faultiere können auch fleißig sein!“.