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Unternehmen des Monats

So unterstützt Grazer Innovation Diabetespatienten

Steiermark
21.10.2026 18:00
GlucoTab ist eine digitale Anwendung für Diabetesfälle.
GlucoTab ist eine digitale Anwendung für Diabetesfälle.(Bild: by michaela begsteiger)
Porträt von Fanny Opis
Von Fanny Opis

Die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat wieder ein Unternehmen des Monats gekürt: GlucoTab sagt Typ-2-Diabetes den Kampf an. Mit der digitalen Anwendung können zuckerkranke Spitalspatienten bestmöglich behandelt werden.

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Der Name GlucoTab mag nicht allen bekannt sein, und doch sind sehr viele schon damit in Berührung gekommen: Das Diabetesmanagementsystem ist die erste Wahl der Kages und steht Spitalspatienten aller steirischen Krankenhäuser zur Seite.

Viele Patienten haben Typ-2-Diabetes als Nebendiagnose. Für sie schlägt die digitale Anwendung direkt am Krankenbett die nötige Insulindosis vor – anhand aktueller Blutzuckerwerte und weiterer Parameter. Das entlastet Personal und Patienten.

Zuerst wird der Blutzucker gemessen, dann die Insulindosis automatisiert berechnet.
Zuerst wird der Blutzucker gemessen, dann die Insulindosis automatisiert berechnet.(Bild: Georg Bauer)

Der Hintergrund: Lange war es schwer, erkrankten Personen zu helfen, weil entsprechend geschultes Personal auf der Station fehlte. Aus dieser Problemstellung heraus gründeten die beiden Grazer Andreas Krug und Peter Beck vor zehn Jahren GlucoTab und lieferten die digitale Antwort.

Urkundenübergabe (v. l.): Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Andreas Krug und Peter Beck (GlucoTab) ...
Urkundenübergabe (v. l.): Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Andreas Krug und Peter Beck (GlucoTab) und Christoph Ludwig (SFG)(Bild: SFG/Oliver Wolf)

Für Krug, der lange für Industrieunternehmen durch die Welt reiste, steckt auch eine persönliche Motivation dahinter: „Ich hatte den Wunsch, Menschen zu helfen, etwas zu bewegen“, erklärt der 59-Jährige.

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Erklärtes Ziel der beiden Geschäftsführer ist es, ihre Anwendung nicht nur im stationären Bereich, sondern auch in der mobilen Pflege weiter auszurollen. Für ihre Bemühungen gab es nun den Titel „Unternehmen des Monats“ der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.

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