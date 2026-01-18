Vorteilswelt
Grazer App nimmt blinde Menschen an die Hand

Steiermark
18.01.2026 16:00
Ontrack leitet mittels Audiobeschreibung durch Städte.
Ontrack leitet mittels Audiobeschreibung durch Städte.(Bild: Christopher_Jörgler)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Die SFG hat ein neues Unternehmen des Monats gekürt. Das Grazer Startup Ontrack bringt eine Audio-Navigationsapp auf den Markt, die blinde und sehbehinderte Menschen durch Graz und Wien leitet. Das Besondere: Die Software wurde zu hundert Prozent gemeinsam mit Betroffenen entwickelt.

In Städten lauern unendlich viele Stolperfallen und Gefahrenquellen für blinde und sehbehinderte Menschen – man denke bloß an den Grazer Jakominiplatz. Verlässliche, praktikable Navigationsapps fehlen am Markt. Zumindest bis jetzt. Denn ein kleines Grazer Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Lücke zu schließen.

Den Anstoß lieferte vor zwei Jahren ein blinder Unternehmer, den Ontrack-Geschäftsführer Paul Kalcher bei einem Vortrag kennenlernte. „Wir haben damit begonnen, Fokusgruppen aus der Zielgruppe einzurichten. Von Anfang an sind wir jeden Schritt gemeinsam mit der Gemeinschaft gegangen“, betont er. Als Partner diente die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs.

Ausgezeichnet (v. l.): Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Paul Kalcher (Ontrack Software) und ...
Ausgezeichnet (v. l.): Landesrat Willibald Ehrenhöfer, Paul Kalcher (Ontrack Software) und Christoph Ludwig (SFG)(Bild: SFG/Oliver Wolf)

Herausgekommen ist eine App mit simplem, stark kontrastiertem Layout – nicht gerade hübsch, dafür umso praktikabler und sicherer. „Wir haben jetzt einen funktionierenden Prototyp von Ontrack, der noch weiterentwickelt wird.“ Interessenten können sich bereits melden und die Erstversion testen. Die Audio-Navigationsapp leitet zu Fuß und mit den Öffis durch die Straßen von Graz und Wien, weitere Städte sind angedacht.

Inklusion als größere Vision
Aktuell ist das dreiköpfige Team auf Sponsorensuche: „Die App dient der Allgemeinheit und der Inklusion – allein können wir das nicht stemmen“, sagt Kalcher. Da kommt die Ernennung zum Unternehmen des Monats gerade gelegen. Den Titel bekam Ontrack von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft verliehen.

Bis zum Markteintritt wird an der Software noch weiter gefeilt. „Wir testen so lange, bis die App quasi fehlerfrei ist“, sagt Startup-Chef Kalcher. Ende 2026 soll die App dann für alle verfügbar sein.

Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.

