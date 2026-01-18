Grazer App nimmt blinde Menschen an die Hand

Herausgekommen ist eine App mit simplem, stark kontrastiertem Layout – nicht gerade hübsch, dafür umso praktikabler und sicherer. „Wir haben jetzt einen funktionierenden Prototyp von Ontrack, der noch weiterentwickelt wird.“ Interessenten können sich bereits melden und die Erstversion testen. Die Audio-Navigationsapp leitet zu Fuß und mit den Öffis durch die Straßen von Graz und Wien, weitere Städte sind angedacht.