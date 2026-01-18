Grazer App nimmt blinde Menschen an die Hand

Die SFG hat ein neues Unternehmen des Monats gekürt. Das Grazer Startup Ontrack bringt eine Audio-Navigationsapp auf den Markt, die blinde und sehbehinderte Menschen durch Graz und Wien leitet. Das Besondere: Die Software wurde zu hundert Prozent gemeinsam mit Betroffenen entwickelt.
In Städten lauern unendlich viele Stolperfallen und Gefahrenquellen für blinde und sehbehinderte Menschen – man denke bloß an den Grazer Jakominiplatz. Verlässliche, praktikable Navigationsapps fehlen am Markt. Zumindest bis jetzt. Denn ein kleines Grazer Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Lücke zu schließen.
Den Anstoß lieferte vor zwei Jahren ein blinder Unternehmer, den Ontrack-Geschäftsführer Paul Kalcher bei einem Vortrag kennenlernte. „Wir haben damit begonnen, Fokusgruppen aus der Zielgruppe einzurichten. Von Anfang an sind wir jeden Schritt gemeinsam mit der Gemeinschaft gegangen“, betont er. Als Partner diente die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs.
Herausgekommen ist eine App mit simplem, stark kontrastiertem Layout – nicht gerade hübsch, dafür umso praktikabler und sicherer. „Wir haben jetzt einen funktionierenden Prototyp von Ontrack, der noch weiterentwickelt wird.“ Interessenten können sich bereits melden und die Erstversion testen. Die Audio-Navigationsapp leitet zu Fuß und mit den Öffis durch die Straßen von Graz und Wien, weitere Städte sind angedacht.
Inklusion als größere Vision
Aktuell ist das dreiköpfige Team auf Sponsorensuche: „Die App dient der Allgemeinheit und der Inklusion – allein können wir das nicht stemmen“, sagt Kalcher. Da kommt die Ernennung zum Unternehmen des Monats gerade gelegen. Den Titel bekam Ontrack von der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft verliehen.
Bis zum Markteintritt wird an der Software noch weiter gefeilt. „Wir testen so lange, bis die App quasi fehlerfrei ist“, sagt Startup-Chef Kalcher. Ende 2026 soll die App dann für alle verfügbar sein.
Die SFG stellt monatlich drei Kandidaten für das Unternehmen des Monats zur Wahl. Diese stellen sich in einem Video vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.