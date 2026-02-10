Medizin-KI: Wie Graz sich zur Hochburg entwickelt

Strenges EU-Regulatorium

Der KI-Boom hat also längst die Steiermark erfasst, auch im stark regulierten medizinischen Bereich. „Es braucht relativ lang, bis so etwas auf den Markt kommt, die Zulassungskriterien sind sehr streng“, spricht Kramer die Datenschutzgrundverordnung und das seit 2024 geltende EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz („AI-Act“) an. Die Diskussion werde aber „ein bisschen zu emotional“ geführt. Dass in der EU genauer hingeschaut wird als in anderen Weltregionen, begrüße er: „Ich bin sehr froh, dass wir so hohe Qualitätsansprüche haben.“