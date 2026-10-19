Nach Unwetter Helfer für Einsatz ausgezeichnet

Meterhoher Schlamm, massive Schäden und eine schwer beschädigte Kläranlage: Nach den Unwettern am 29. Juli dieses Jahres in Sölden war rasche Hilfe gefragt. Hunderte Menschen standen tagelang im Einsatz.
Kürzlich wurden die Helferinnen und Helfer in Sölden dafür mit der Erinnerungsmedaille für Katastropheneinsatz des Landes Tirol ausgezeichnet. Diese Auszeichnung erhalten Personen, die anlässlich einer Katastrophe mindestens 48 Stunden ununterbrochen im Hilfseinsatz gestanden sind.
Stellvertretend für das Land überreichte Landtagspräsident Jakob Wolf die Medaillen.
Die Helferinnen und Helfer in Sölden haben eindrucksvoll bewiesen, was möglich ist, wenn alle zusammenhelfen. Mit der Erinnerungsmedaille sagt das Land Danke.
LH Anton Mattle
Bild: Johanna Birbaumer
Dankesworte von Mattle per Brief
Im Vorfeld der Ehrung würdigte LH Anton Mattle die Hilfsbereitschaft in Sölden in einem Brief an die engagierten Helfer: „Auch wenn vonseiten des Landes in enger Zusammenarbeit mit Gemeinden und Partnern Schutzmaßnahmen getroffen werden – Naturkatastrophen lassen sich nicht immer verhindern. Was zählt ist, wie wir mit dann mit diesen Ereignissen umgehen. Dass Menschen in der Not füreinander da sind und selbstlos mitanpacken, wo Hilfe benötigt wird, macht Tirol stark.“
Unterdessen dankte Wolf den Helfern beim Fest persönlich: „In einer Krise zeigt sich, was Zusammenhalt wirklich bedeutet. Die Helferinnen und Helfer haben angepackt, als jede Hand gebraucht wurde – und dafür oft bis an ihre eigenen Grenzen unermüdlich gearbeitet.“
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