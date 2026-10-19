Nach Unwetter Helfer für Einsatz ausgezeichnet

Dankesworte von Mattle per Brief

Im Vorfeld der Ehrung würdigte LH Anton Mattle die Hilfsbereitschaft in Sölden in einem Brief an die engagierten Helfer: „Auch wenn vonseiten des Landes in enger Zusammenarbeit mit Gemeinden und Partnern Schutzmaßnahmen getroffen werden – Naturkatastrophen lassen sich nicht immer verhindern. Was zählt ist, wie wir mit dann mit diesen Ereignissen umgehen. Dass Menschen in der Not füreinander da sind und selbstlos mitanpacken, wo Hilfe benötigt wird, macht Tirol stark.“