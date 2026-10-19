Neuer Kuschelkurs: Trump setzt auf „Retter“ Putin

Der Politikprofessor Samuel Greene vom King‘s College in London sieht Trump dermaßen in der Zwickmühle, dass der US-Präsident wohl noch radikaler werden dürfte. „Vor allem dank des (illegalen und idiotischen) Kriegs gegen den Iran hat Trump ein Szenario geschaffen, in dem er (wahrscheinlich fälschlicherweise) glaubt, dass Putin ihm helfen kann, die politischen und wirtschaftlichen Folgen seiner eigenen Unfähigkeit zu bewältigen“, analysierte Greene.