„Körperverletzung“: Gegner tobt nach Real-Sieg

In der 23. Minute etwa hatte Arda Güler Peque Fernandez mit dem Ellenbogen eine mitgegeben, der Türke kam jedoch ungestraft davon, während sich der Sevilla-Stürmer behandeln lassen musste. „4-1: Ellenbogen und das war‘s“, lautete später der Titel zum Matchbericht auch Sevillas Vereinshomepage, Außenverteidiger Juan Iglesias schimpfte bei Movistar: „Ich habe ein Foul an Peque gesehen, das mir wie eine Körperverletzung vorkam. Es gab Entscheidungen, auf die wir keinen Einfluss hatten. Oft kann man nicht mit den Schiedsrichtern sprechen, sie lassen es nicht zu. Es heißt einfach nur ‘Raus hier, ich gebe dir eine Karte‘. Das ist immer die einfachste Lösung.“