Video: Horror-Verletzung überschattet Grazer Derby

6:1 – Sturm hat am Sonntag das Grazer Derby mit einem Kantersieg für sich entschieden. Überschattet wurde die Partie von einer schweren Verletzung (Unterschenkelbruch) von Sturm-Goalie Daniil Chudjakow. krone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – alle Highlights (oben im Video).