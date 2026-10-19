Video: Guter Start der Austria – aber Ried jubelt

Die SV Ried hat die Krise der Wiener Austria verschärft. Die „Veilchen“ verloren am Samstag im Innviertel 2:3 und halten in der Fußball-Bundesliga nach neun Runden nur bei sieben Punkten. Die Austria ging dabei sogar mit 1:0 in Führung, konnten die Niederlage aber nicht verhindern. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).