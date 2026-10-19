Lukas Edl stellt zwei österreichische Rekorde auf

Lukas Edl hat am Sonntag beim Kurzbahn-Schwimm-Meeting in Pilsen zwei österreichische Rekorde aufgestellt.
Die neue Bestmarke über 50 Meter Delfin liegt nun bei 22,34 Sekunden, jene über 50 Meter Rücken bei 23,25 Sekunden. Der Athlet vom Welser TV 1862 löste dabei jeweils den bisherigen Rekordhalter Simon Bucher ab.
Neben diesen beiden Distanzen unterbot der Oberösterreicher auch über 100 m Lagen, 100 m Delfin und 100 m Rücken das Limit für die WM im Dezember in Peking.
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