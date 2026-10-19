Tickets für die Landesweintaufe 2026 gewinnen

Die Weintaufe im neuen Gewand soll vor allem ein jüngeres Publikum ansprechen und für den niederösterreichischen Wein begeistern. Die hohe Qualität, die neuen Ideen und die große Leidenschaft, mit der die jungen Winzerinnen und Winzer tätig sind, soll dadurch noch mehr hervorgehoben werden. Die besondere Atmosphäre der Dominikanerkirche ist der perfekte Rahmen für einen Abend, an dem Weintradition neu gedacht wird. Die feierliche Weintaufe, die Weinpräsentation und das Clubbing verschmelzen zu einem zeitgemäßen Format, das Generationen zusammenbringt und Lust macht auf gemeinsames Feiern und den niederösterreichischen Wein.