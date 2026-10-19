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Tickets für die Landesweintaufe 2026 gewinnen

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19.10.2026 12:03
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Genießen Sie die besten Weine des Jahres.
Genießen Sie die besten Weine des Jahres.(Bild: Sabine Dietrich)
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Von Sponsoring

Am Freitag, den 13. November 2026, wird die Dominikanerkirche Krems ab 19 Uhr zum Treffpunkt für Weinbegeisterte, junge Winzerinnen und Winzer und alle, die gemeinsam den neuen Jahrgang feiern möchten. Mit der „Krone“ können Sie als Ehrengast dabei sein!

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Unter dem Motto „Kremstal calling – jetzt wird getauft!“ verbindet die Veranstaltung die traditionsreiche Weintaufe mit einem modernen, ungezwungenen Fest. Als Weinpate konnte der österreichische Schauspiel Markus Freistätter – bekannt aus vielen TV-Produktionen wie SOKO Donau und Tatort sowie als Star zahlreicher Festspielbühnen – gewonnen werden. Die Feierliche Segnung des Weines übernimmt Propst Petrus Stockinger vom Stift Herzogenburg. Junge Winzerinnen und Winzer aus dem Kremstal präsentieren an diesem Abend ihre Weine und zeigen die Vielfalt, Qualität und Dynamik der Region. Nach dem offiziellen Festakt geht die Landesweintaufe direkt in ein Clubbing mit DJ und Partystimmung über.

Jungwinzer der Region: 1. Reihe Anna Nigl, Marlies Müller-Grossmann (v.li.n.re.), 2. Reihe ...
Jungwinzer der Region: 1. Reihe Anna Nigl, Marlies Müller-Grossmann (v.li.n.re.), 2. Reihe Philipp Bründlmayer, Franz Ilkerl-Luf, Weinbauverband NÖ Geschäftsführer Konrad Hackl (v.li.n.re.)(Bild: Kremstal)

Die Weintaufe im neuen Gewand soll vor allem ein jüngeres Publikum ansprechen und für den niederösterreichischen Wein begeistern. Die hohe Qualität, die neuen Ideen und die große Leidenschaft, mit der die jungen Winzerinnen und Winzer tätig sind, soll dadurch noch mehr hervorgehoben werden.  Die besondere Atmosphäre der Dominikanerkirche ist der perfekte Rahmen für einen Abend, an dem Weintradition neu gedacht wird. Die feierliche Weintaufe, die Weinpräsentation und das Clubbing verschmelzen zu einem zeitgemäßen Format, das Generationen zusammenbringt und Lust macht auf gemeinsames Feiern und den niederösterreichischen Wein.

Blick auf die idyllische Weinbauregion Kremstal
Blick auf die idyllische Weinbauregion Kremstal(Bild: Attila Molnar)

Mitmachen und gewinnen 
Mit der „Krone“ können Sie nun 4 x 2 Ehrenkarten für dieses „Weinschmankerl“ gewinnen. Die Ehrenkarten umfassen Essen und Trinken und repräsentieren einen Wert von jeweils Euro 50,--! Lassen Sie sich dieses Herbsthighlight nicht entgehen und spielen Sie mit! Teilnahmeschluss ist der 3. November, 09:00 Uhr.

Sie wollen Ihre Gewinnchance verdoppeln? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Niederösterreich“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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