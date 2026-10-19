Grazer Vormachtstellung ++ Wolfsberger am Abgrund

Im Grazer-Derby sendet Sturm ein klares Statement an den Stadtrivalen und siegt in eindrucksvoller Manier mit 6:1! Im Lavanttal hingegen herrscht noch mehr Krisenstimmung und für Trainer Thomas Silberberger wird es langsam wirklich eng. In „Bundesliga kompakt“ gibt es die wichtigsten Stimmen nach dem neunten Spieltag.