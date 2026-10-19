Studierende setzten Gebäude in Albanien in Brand

Rama sagt Treffen mit Stocker ab

„Die Albaner müssen sich ganz klar überlegen: Wollen sie das oder wollen sie die EU?“, sagte Rama am Sonntag. Es gehe nicht um eine Herausforderung für ihn oder seine Regierung, sondern für den Weg und die Mission des Landes, meinte er. Der Ministerpräsident, der bereits seine vierte Amtszeit hat, machte nicht näher benannte ausländische Interessen für die Proteste verantwortlich. „Gott weiß, was die Konsequenzen sein werden. Es gibt keine jungen Leute, keine Studenten und keine Minderjährigen, die auch nur daran denken würden, diesen Plan umzusetzen. Das ist eine ausländische Hand“, sagte er.