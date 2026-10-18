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Sumi Jo: 40 Years Dedicated to Music
A voice that enchants: Korean soprano Sumi Jo, hailed by Herbert von Karajan as the “voice of heaven,” is celebrating her 40th anniversary on stage. On November 10, she will perform as part of her “Mad for Love” world tour in the Golden Hall of the Vienna Musikverein. Enter now for a chance to win an unforgettable evening at the concert!
Sumi Jo, born in Changwon, South Korea, in 1962, has been thrilling audiences for decades on the world’s great opera stages—from the Metropolitan Opera in New York to La Scala in Milan to the Vienna State Opera.
Herbert von Karajan recognized her extraordinary talent early on and invited her to the Salzburg Festival in 1989 for Verdi’s “Un ballo in maschera.” In 1993, she became the first Asian singer in her category to win a Grammy for her performance in Strauss’s “Die Frau ohne Schatten.” Her voice also made a splash in the film world: she received an Oscar nomination for “Simple Song #3” from Paolo Sorrentino’s “Youth.”
With her anniversary program “Mad for Love,” the celebrated “Prima Donna Assoluta” showcases the full range of her artistry: from grand opera arias like Bellini’s “Casta Diva” to Baroque gems and musical treasures from her native Korea. Le Monde once summed up just how extraordinary her voice is: it is “so perfect that even fairies listen to it.”
Sumi Jo will be accompanied by three world-class artists: Lidia Baich on violin, Andrea Götsch on clarinet, and Andrey Vinichenko on piano. Together, they promise a concert evening full of musical highlights.
Enter now to win
Experience Sumi Jo live in the Golden Hall of the Vienna Musikverein and secure your chance to win 3 sets of 2 tickets for an unforgettable concert evening on November 10.
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