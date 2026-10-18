Sumi Jo: 40 Years Dedicated to Music

Herbert von Karajan recognized her extraordinary talent early on and invited her to the Salzburg Festival in 1989 for Verdi’s “Un ballo in maschera.” In 1993, she became the first Asian singer in her category to win a Grammy for her performance in Strauss’s “Die Frau ohne Schatten.” Her voice also made a splash in the film world: she received an Oscar nomination for “Simple Song #3” from Paolo Sorrentino’s “Youth.”