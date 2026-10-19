18-jähriger Kicker starb vier Tage nach Radunfall

„Sein Vater hat sich bei uns gemeldet. Der David ist am Sonntag um 9 Uhr für tot erklärt worden. Er ist seit seinem Unfall am Mittwochabend im Koma gelegen, ist anscheinend am Mittwoch notoperiert und dann am Donnerstag ein zweites Mal operiert worden“, sagt Max Elböck, Trainer der zweiten Mannschaft 1 b bei den Babenbergern: „Ich weiß nur, dass er schwerste Halsverletzungen erlitten hatte. Er dürfte am Weg zum Training ein stehendes Auto übersehen haben. Ob der Lenker reversieren wollte, um einzuparken, weiß ich nicht.“