18-jähriger Kicker starb vier Tage nach Radunfall

Sein junges Leben war nicht mehr zum Retten: Am Sonntag um 9 Uhr früh wurde der 18-jährige David in einem Linzer Krankenhaus offiziell für tot erklärt. Der junge Kicker war am Mittwochabend am Weg zum Training am Fahrrad gegen ein Autoheck gekracht, hatte sich dabei den Hals aufgeschlitzt. In seinem Verein, der Union Babenberg Linz Süd, sind Trauer und Bestürzung riesengroß.
„Sein Vater hat sich bei uns gemeldet. Der David ist am Sonntag um 9 Uhr für tot erklärt worden. Er ist seit seinem Unfall am Mittwochabend im Koma gelegen, ist anscheinend am Mittwoch notoperiert und dann am Donnerstag ein zweites Mal operiert worden“, sagt Max Elböck, Trainer der zweiten Mannschaft 1 b bei den Babenbergern: „Ich weiß nur, dass er schwerste Halsverletzungen erlitten hatte. Er dürfte am Weg zum Training ein stehendes Auto übersehen haben. Ob der Lenker reversieren wollte, um einzuparken, weiß ich nicht.“
„Er hat seit einem Jahr bei uns gekickt“
Beim Verein, den Babenbergern, ist die Bestürzung groß: „Der David hat seit einem Jahr bei uns gekickt. Er war ein lieber Bub, ein aufgeweckter, lustiger Bursch und auch in der Mannschaft sehr gut aufgenommen“, sagt Elböck. Und weiter: „Solche Sachen gehen einem schon sehr nahe. Ich hab‘ selber Kinder im gleichen Alter, da denkst du dir schon, Hauptsache am Abend sind wir alle wieder zusammen.“
Würdiger Abschied geplant
Die Babenberger wollen für einen würdigen Abschied sorgen. Geplant ist, beim nächsten Heimspiel in zwei Wochen mit einer schwarzen Armbinde zu spielen. Die Erlöse sollen der Trauerfamilie gespendet werden.
Der Vater von David hat inzwischen auf gofundme.com unter „mein-sohn-david-jankovic“ eine Spendenaktion ins Leben gerufen: „Durch einen Verkehrsunfall wurde David viel zu früh und unerwartet aus dem Leben gerissen. Auf diesem Weg möchten wir, die Angehörigen, um eine Unterstützung bitten. Wir bedanken uns bei jedem, der einen kleinen Anteil zu einem würdevollen Abschied beitragen kann.“
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