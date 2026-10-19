„Wie viele Chancen will Kimmich denn noch haben?“

„Wir sind jetzt viermal früh ausgeschieden, wie viele Chancen will er denn noch haben?“, glaubt Didi Hamann nicht an eine rosige Zukunft Joshua Kimmichs im Nationalteam. Auch die Kapitänsbinde werde der 31-Jährige früher oder später abgeben müssen, ist der Experte überzeugt.
„Ich glaube, dass Kimmich da schwer unter Druck kommt und dass sich die Kapitänsfrage dann irgendwann von selbst erledigt, weil andere spielen“, meinte Hamann bei „Sky 90“. Für den 59-fachen DFB-Teamspieler sei Kimmich kein Mittelfeldspieler, andere Profis seien auf der Position weitaus besser aufgehoben.
Auf der falschen Position?
„Für mich steht außer Frage, wenn wir morgen WM-Finale spielen, dass Pavlovic und Nmecha in der Mitte anfangen“, so Hamann. Immerhin spielte Kimmich sowohl unter Hansi Flick als auch unter Thomas Tuche und Julian Nagelsmann als Linksverteidiger. „Drei Trainer mit herausragenden Fähigkeiten. Und jetzt will mir einer sagen, dass er Weltklasse ist in der Mitte?“
Nach und nach werde Kimmich von anderen Spielern verdrängt, glaubt Hamann, entsprechend würde der Bayern-Profi früher oder später auch als Kapitän ersetzt werden. Dass Kimmich noch immer für Deutschland spielen will, überrascht den Experten sogar, eigentlich hatte er nach der WM mit dem Rücktritt des Routiniers gerechnet. „Wir sind jetzt viermal früh ausgeschieden, wie viele Chancen will er denn noch haben?“, hört Hamann die Uhr ticken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.