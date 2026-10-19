„Wie viele Chancen will Kimmich denn noch haben?“

Nach und nach werde Kimmich von anderen Spielern verdrängt, glaubt Hamann, entsprechend würde der Bayern-Profi früher oder später auch als Kapitän ersetzt werden. Dass Kimmich noch immer für Deutschland spielen will, überrascht den Experten sogar, eigentlich hatte er nach der WM mit dem Rücktritt des Routiniers gerechnet. „Wir sind jetzt viermal früh ausgeschieden, wie viele Chancen will er denn noch haben?“, hört Hamann die Uhr ticken.