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Hamann teilt aus:

„Wie viele Chancen will Kimmich denn noch haben?“

Fußball International
19.10.2026 11:04
Große Erfolge konnte Joshua Kimmich im Teamtrikot bislang nicht feiern.
Große Erfolge konnte Joshua Kimmich im Teamtrikot bislang nicht feiern.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)
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Von krone Sport

„Wir sind jetzt viermal früh ausgeschieden, wie viele Chancen will er denn noch haben?“, glaubt Didi Hamann nicht an eine rosige Zukunft Joshua Kimmichs im Nationalteam. Auch die Kapitänsbinde werde der 31-Jährige früher oder später abgeben müssen, ist der Experte überzeugt.

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„Ich glaube, dass Kimmich da schwer unter Druck kommt und dass sich die Kapitänsfrage dann irgendwann von selbst erledigt, weil andere spielen“, meinte Hamann bei „Sky 90“. Für den 59-fachen DFB-Teamspieler sei Kimmich kein Mittelfeldspieler, andere Profis seien auf der Position weitaus besser aufgehoben.

Didi Hamann
Didi Hamann(Bild: Mario Urbantschitsch)

Auf der falschen Position?
„Für mich steht außer Frage, wenn wir morgen WM-Finale spielen, dass Pavlovic und Nmecha in der Mitte anfangen“, so Hamann. Immerhin spielte Kimmich sowohl unter Hansi Flick als auch unter Thomas Tuche und Julian Nagelsmann als Linksverteidiger. „Drei Trainer mit herausragenden Fähigkeiten. Und jetzt will mir einer sagen, dass er Weltklasse ist in der Mitte?“

Seit 2019 spielt Joshua Kimmich für Deutschlands A-Nationalmannschaft.
Seit 2019 spielt Joshua Kimmich für Deutschlands A-Nationalmannschaft.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Nach und nach werde Kimmich von anderen Spielern verdrängt, glaubt Hamann, entsprechend würde der Bayern-Profi früher oder später auch als Kapitän ersetzt werden. Dass Kimmich noch immer für Deutschland spielen will, überrascht den Experten sogar, eigentlich hatte er nach der WM mit dem Rücktritt des Routiniers gerechnet. „Wir sind jetzt viermal früh ausgeschieden, wie viele Chancen will er denn noch haben?“, hört Hamann die Uhr ticken.

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