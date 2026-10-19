„Peinliche“ Pleite – aber Rückendeckung für Alaba

Runjaic, der Udinese in seiner dritten Saison trainiert, zeigte sich selbstkritisch. „Ich bin für diese fünf Niederlagen in Serie verantwortlich. Ich werde mit dem Klub sprechen und Entscheidungen treffen. Das war die schlechteste Leistung, seit ich bei Udinese bin. Wir waren in vielen Situationen zu naiv und haben schwere Fehler gemacht. Hier geht es nicht um Pech, die Leistung war absolut negativ“, räumte der Trainer ein.