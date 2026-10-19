NÖ: 87-Jähriger stirbt bei Kollision mit Pkw

Schwerer Verkehrsunfall bei Atzelsdorf im Bezirk Horn (NÖ): Zwei Pkw kollidierten im Kreuzungsbereich. Ein Lenker (87) erlag seinen Verletzungen, die 50-jährige Lenkerin des zweiten Fahrzeugs wurde ins Krankenhaus gebracht.
Kurz nach 6 Uhr früh wurden mehrere Feuerwehren im Waldviertel zu einem Unfall auf der LB2 gerufen. Zwei Pkw waren dort zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Fahrzeuge in einen angrenzenden Grünstreifen geschleudert.
Schwieriger Einsatz
Der zweite Pkw kam im Bereich einer Bushaltestelle zum Stillstand. Da zunächst von einer im Fahrzeug eingeklemmten Person ausgegangen wurde, rückten neben der örtlich zuständigen Feuerwehr Atzelsdorf auch die Feuerwehren Brunn an der Wild und Göpfritz an der Wild mit hydraulischen Rettungsgeräten aus.
Lenker erlag schweren Verletzungen
Der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung, nachdem der Mann aus dem Auto befreit wurde. Beim Abrücken erfuhren die Einsatzkräfte die traurige Nachricht: Der ältere Lenker war noch an der Unfallstelle während der Versorgung seiner schweren Verletzungen verstorben. Die Lenkerin des zweiten Pkw wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht. Um 7.45 Uhr waren die Arbeiten abgeschlossen.
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