NÖ: 87-Jähriger stirbt bei Kollision mit Pkw

Lenker erlag schweren Verletzungen

Der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung, nachdem der Mann aus dem Auto befreit wurde. Beim Abrücken erfuhren die Einsatzkräfte die traurige Nachricht: Der ältere Lenker war noch an der Unfallstelle während der Versorgung seiner schweren Verletzungen verstorben. Die Lenkerin des zweiten Pkw wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht. Um 7.45 Uhr waren die Arbeiten abgeschlossen.