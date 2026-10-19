Swift sorgte im Prinzessin-Look für Schnappatmung!

Kardashian im Elizabeth-Taylor Look

Für noch mehr „Old Hollywood Glamour“ sorgte Reality-Queen Kim Kardashian. Sie trat ganz im Stil von Hollywood-Ikone Elizabeth Taylor auf. Im Vergleich zu Swifts Look war jener von Kim Kardashian opulenter und stärker skulptural. Die wunderschöne Robe im figurbetonten „Meerjungfrauen-Schnitt“ schmiegte sich wunderbar an Kims Kurven. Die Robe in den Farben Champagner und Crème war über und über mit Stoffperlen und Stickereien besetzt. Süße Details, welche die Robe verspielt wirken ließen.