Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Academy Museum Gala

Swift sorgte im Prinzessin-Look für Schnappatmung!

Society International
19.10.2026 11:23
Taylor Swifts Auftritt bei der Academy Museum Gala war einfach zauberhaft. Die 36-jährige ...
Taylor Swifts Auftritt bei der Academy Museum Gala war einfach zauberhaft. Die 36-jährige Sängerin überzeugte nicht nur mit ihrem Gesang, sondern auch optisch!(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Taylor Swift (36) ist als Stargast bei der diesjährigen Gala im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles aufgetreten. Die Sängerin überzeugte bei der Gala nicht nur gesanglich – ihr Outfit war einfach märchenhaft!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Swift hat schon mehrere Filmsongs geschrieben, war bisher aber nicht für einen Oscar nominiert worden. In dieser Saison werden der Sängerin aber gute Chancen auf eine Nominierung in der Sparte für den besten Song eingeräumt. Im Juni hatte der Megastar den Song „I Knew It, I Knew You“ für den Pixar-Film „Toy Story 5“ herausgebracht.

Spenden-Gala brachte 14 Mio. US-Dollar
Die Gala lockt jedes Jahr prominente Gäste an. Diesmal waren nach Angaben des Academy Museums unter anderem Stars wie Demi Moore, Jamie Lee Curtis, Kim Kardashian, Pamela Anderson, Sabrina Carpenter, Sigourney Weaver, Adrien Brody, Colin Farrell, Jacob Elordi und Pierce Brosnan dabei. Bei der zum sechsten Mal ausgetragenen Spenden-Gala seien mehr als 14 Millionen US-Dollar (rund 12,5 Millionen Euro) eingegangen, hieß es. Die Gelder von dem Fundraiser-Event sollen in Museumsprogramme fließen.

Swift im Prinzessinnen-Look
Taylor Swift zog mit ihrem Look alle Blicke auf sich. Die 36-Jährige vereinte Elemente aus „Old Hollywood Glamour“ und moderner Eleganz. Die märchenhafte Robe in silbrigem Blauton wirkte edel und frisch. Durch den metallischen Schimmer und die Kristalle erhielt das Kleid eine luxuriöse Ausstrahlung.

Märchenhaft: Die eisblaue Robe von Taylor Swift war der Hingucker des Abends. Die Sängerin ...
Märchenhaft: Die eisblaue Robe von Taylor Swift war der Hingucker des Abends. Die Sängerin vereinte feminine Eleganz mit „Old Hollywood Glamour“.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

Das Oberteil war enganliegend und fein drapiert. Der trägerlose, herzförmig angedeutete Ausschnitt wirkte sexy, aber nicht aufdringlich. Das Highlight – die wunderschöne Kristallapplikation – zentrierte sich auf den Brustbereich. Nach unten hin fiel ein weiter Rock aus fein drapiertem, leicht glänzendem Seidenstoff – einfach wunderschön! Die Chiffonlage auf dem Rock verlieh dem Look die Extra-Portion Glamour! 

Taylor Swift stahl bei der Gala allen die Show. Ihre Haare trug sie à la Hollywood Waves“.
Taylor Swift stahl bei der Gala allen die Show. Ihre Haare trug sie à la Hollywood Waves“.(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)

Das trägerlose Kleid ließ Swifts auffälligen Schmuck besonders gut zur Geltung kommen. Die länglichen, silbernen Ohrhänger harmonierten wunderbar mit dem kühlen Blauton ihres Kleids. Ihre Haare trug Swift in lockeren Wellen, im Stile von „Old Hollywood Waves“ und setzte damit ein Tribut an die Hollywood-Größen der 1940-er und 1950er-Jahre. 

Kardashian im Elizabeth-Taylor Look
Für noch mehr „Old Hollywood Glamour“ sorgte Reality-Queen Kim Kardashian. Sie trat ganz im Stil von Hollywood-Ikone Elizabeth Taylor auf. Im Vergleich zu Swifts Look war jener von Kim Kardashian opulenter und stärker skulptural. Die wunderschöne Robe im figurbetonten „Meerjungfrauen-Schnitt“ schmiegte sich wunderbar an Kims Kurven. Die Robe in den Farben Champagner und Crème war über und über mit Stoffperlen und Stickereien besetzt. Süße Details, welche die Robe verspielt wirken ließen.

Kim Kardashian trug eine Robe im sogenannten „Meerjungfrauen-Schnitt“. Die sexy Taille der ...
Kim Kardashian trug eine Robe im sogenannten „Meerjungfrauen-Schnitt“. Die sexy Taille der Reality-Queen wurde dabei ganz besonders hervorgehoben.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

Die Schleppe in zartem Rose verlängerte die Silhouette und verstärkte den Couture-Effekt. Bei ihrer Frisur setzte Kim bewusst auf einen Gegenpol zum opulenten Kleid. Ihr tiefschwarzes Haar war glatt und glänzend, die Seitenpartien wurden zurückgenommen und bildeten Höhe und Volumen am Oberkopf. Kim Kardashian trug eine eng am Hals sitzende, mehrreihige Kristallkette und glitzernde Steckohrringe. Der Schmuck griff hier die festliche Wirkung der Perlen und Stickereien auf, ohne zusätzliche Farben einzuführen.

Event als Auftakt
Oscar-Preisträgerin Charlize Theron, Schauspieler Colman Domingo und Regisseur John Carpenter wurden bei der Gala mit Ehrenpreisen für ihre Verdienste um die Filmbranche ausgezeichnet. 

Lesen Sie auch:
Taylor Swift und Travis Kelce haben im Sommer geheiratet. Jetzt singt sie erstmals darüber und ...
„Jetzt trage ich Weiß“
Taylor Swift singt über ihre Hochzeit mit Kelce!
25.09.2026
Hält nun Rekord!
Taylor Swift holte sich bei MTV VMAs Top-Preise ab
28.09.2026
Mit eigenem Sportplatz
Traumvilla von Taylor Swift steht zum Verkauf
03.10.2026

Der glamouröse Event gehört auch zum Auftakt der Awards-Saison, wenn Studios und Filmschaffende die Werbetrommel für das anstehende Trophäen-Rennen rühren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
19.10.2026 11:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
105.623 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
96.188 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
92.834 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
866 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Österreich
Billa und Co. wollen 6 Stunden länger offen halten
838 mal kommentiert
Eine von Rewe beauftragte Umfrage zeigt eine breite Zustimmung für längere Öffnungszeiten bei ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
832 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Society International
Engel am Laufsteg
Die schönsten Bilder der Victoria‘s Secret Show!
Arena-Tournee 2027
Andreas Gabalier plant „fliegende“ Bühne auf Tour
Academy Museum Gala
Swift sorgte im Prinzessin-Look für Schnappatmung!
Victoria‘s Secret Show
Barbara Palvin: 1,4 Monate nach Geburt am Catwalk
Fährt lieber mit Zug
Harald Schmidt hat seinen Jaguar verschenkt
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf