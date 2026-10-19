Swift sorgte im Prinzessin-Look für Schnappatmung!

Taylor Swift (36) ist als Stargast bei der diesjährigen Gala im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles aufgetreten. Die Sängerin überzeugte bei der Gala nicht nur gesanglich – ihr Outfit war einfach märchenhaft!
Swift hat schon mehrere Filmsongs geschrieben, war bisher aber nicht für einen Oscar nominiert worden. In dieser Saison werden der Sängerin aber gute Chancen auf eine Nominierung in der Sparte für den besten Song eingeräumt. Im Juni hatte der Megastar den Song „I Knew It, I Knew You“ für den Pixar-Film „Toy Story 5“ herausgebracht.
Spenden-Gala brachte 14 Mio. US-Dollar
Die Gala lockt jedes Jahr prominente Gäste an. Diesmal waren nach Angaben des Academy Museums unter anderem Stars wie Demi Moore, Jamie Lee Curtis, Kim Kardashian, Pamela Anderson, Sabrina Carpenter, Sigourney Weaver, Adrien Brody, Colin Farrell, Jacob Elordi und Pierce Brosnan dabei. Bei der zum sechsten Mal ausgetragenen Spenden-Gala seien mehr als 14 Millionen US-Dollar (rund 12,5 Millionen Euro) eingegangen, hieß es. Die Gelder von dem Fundraiser-Event sollen in Museumsprogramme fließen.
Swift im Prinzessinnen-Look
Taylor Swift zog mit ihrem Look alle Blicke auf sich. Die 36-Jährige vereinte Elemente aus „Old Hollywood Glamour“ und moderner Eleganz. Die märchenhafte Robe in silbrigem Blauton wirkte edel und frisch. Durch den metallischen Schimmer und die Kristalle erhielt das Kleid eine luxuriöse Ausstrahlung.
Das Oberteil war enganliegend und fein drapiert. Der trägerlose, herzförmig angedeutete Ausschnitt wirkte sexy, aber nicht aufdringlich. Das Highlight – die wunderschöne Kristallapplikation – zentrierte sich auf den Brustbereich. Nach unten hin fiel ein weiter Rock aus fein drapiertem, leicht glänzendem Seidenstoff – einfach wunderschön! Die Chiffonlage auf dem Rock verlieh dem Look die Extra-Portion Glamour!
Das trägerlose Kleid ließ Swifts auffälligen Schmuck besonders gut zur Geltung kommen. Die länglichen, silbernen Ohrhänger harmonierten wunderbar mit dem kühlen Blauton ihres Kleids. Ihre Haare trug Swift in lockeren Wellen, im Stile von „Old Hollywood Waves“ und setzte damit ein Tribut an die Hollywood-Größen der 1940-er und 1950er-Jahre.
Kardashian im Elizabeth-Taylor Look
Für noch mehr „Old Hollywood Glamour“ sorgte Reality-Queen Kim Kardashian. Sie trat ganz im Stil von Hollywood-Ikone Elizabeth Taylor auf. Im Vergleich zu Swifts Look war jener von Kim Kardashian opulenter und stärker skulptural. Die wunderschöne Robe im figurbetonten „Meerjungfrauen-Schnitt“ schmiegte sich wunderbar an Kims Kurven. Die Robe in den Farben Champagner und Crème war über und über mit Stoffperlen und Stickereien besetzt. Süße Details, welche die Robe verspielt wirken ließen.
Die Schleppe in zartem Rose verlängerte die Silhouette und verstärkte den Couture-Effekt. Bei ihrer Frisur setzte Kim bewusst auf einen Gegenpol zum opulenten Kleid. Ihr tiefschwarzes Haar war glatt und glänzend, die Seitenpartien wurden zurückgenommen und bildeten Höhe und Volumen am Oberkopf. Kim Kardashian trug eine eng am Hals sitzende, mehrreihige Kristallkette und glitzernde Steckohrringe. Der Schmuck griff hier die festliche Wirkung der Perlen und Stickereien auf, ohne zusätzliche Farben einzuführen.
Event als Auftakt
Oscar-Preisträgerin Charlize Theron, Schauspieler Colman Domingo und Regisseur John Carpenter wurden bei der Gala mit Ehrenpreisen für ihre Verdienste um die Filmbranche ausgezeichnet.
Der glamouröse Event gehört auch zum Auftakt der Awards-Saison, wenn Studios und Filmschaffende die Werbetrommel für das anstehende Trophäen-Rennen rühren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.