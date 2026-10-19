Knalleffekt! Graz entlässt den Langzeit-Trainer

„Wir haben als Verein eine klare Philosophie und sportliche Ziele. Die Entwicklung und Förderung österreichischer Spieler hat für uns höchste Priorität. Wir sind überzeugt, dass wir diesen Weg konsequent verfolgen müssen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, auf der Position des Head Coaches eine Veränderung vorzunehmen“, erklärt Geschäftsführer Martin Mitter. Trainer Ervin Dragsic, der über Jahre das Gesicht auf der Trainerbank der Grazer Basketballer beim UBSC Graz war, muss gehen.