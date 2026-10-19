Knalleffekt! Graz entlässt den Langzeit-Trainer

Bereits nach fünf Spielen in der neuen Saison ist das Kapitel Ervin Dragsic bei den Grazer Basketballern zu Ende. Der Langzeit-Trainer muss nach drei Niederlagen und zwei Siegen die Koffer packen. Wer wird ihm auf der Eagles-Bank nachfolgen?
„Wir haben als Verein eine klare Philosophie und sportliche Ziele. Die Entwicklung und Förderung österreichischer Spieler hat für uns höchste Priorität. Wir sind überzeugt, dass wir diesen Weg konsequent verfolgen müssen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, auf der Position des Head Coaches eine Veränderung vorzunehmen“, erklärt Geschäftsführer Martin Mitter. Trainer Ervin Dragsic, der über Jahre das Gesicht auf der Trainerbank der Grazer Basketballer beim UBSC Graz war, muss gehen.
Bereits heute übernimmt der bisherige Assistant Coach Noah Godwin interimistisch die Rolle des Head Coaches.
Wer die Position des Cheftrainers künftig übernehmen wird, ist derzeit noch offen. Aktuell ist der Verein gerade dabei, mehrere Optionen auszuloten.
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