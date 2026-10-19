Vater hatte Sohn (3) auf Rahmen von Mofa sitzen

Verständnislos reagierte ein Vater (32) aus Wels, als ihn Polizisten darauf aufmerksam machten, dass er seinen kleinen Sohn nicht auf dem Rahmen seines Motorfahrrades sitzend transportieren darf. Der Unbelehrbare wurde angezeigt.
Mehrere Passanten meldeten sich am Sonntagnachmittag in Wels bei der Polizei, weil ein Motorfahrrad auf einem Geh- und Radweg zwischen starkem Fußgänger- und Fahrradverkehr unterwegs war. Der Lenker, ein 32-jähriger Ortsansässiger, wurde daraufhin angehalten und zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle aufgefordert.
Ohne Helm unterwegs
Nicht nur, dass der Fahrer andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hatte, er hatte außerdem seinen dreijährigen Sohn komplett ungesichert vor sich auf dem Rahmen seines Fahrzeuges sitzen. Sowohl der Vater, als auch das Kleinkind, hatten keinen Helm auf.
Gegenüber den Polizisten zeigte sich der 32-Jährige nicht einsichtig. Er gab vielmehr an, seinem Sohn nur einen Spaß bereiten zu wollen. Der Mann wurde angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.