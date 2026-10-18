„Micky-Maus-Gipfel“ | Lasst es raus!

Lasst es raus! Kritisch setzt sich auch Claus Pándi heute in seinem Kommentar in der „Krone“ mit den „Wordings“ der Regierung auseinander. Er schreibt: „Stockers PR-Berater sind Meister der verunglückten Sprüche. Nach dem beklemmend geistlosen ÖVP-Motto ,Zwei-Eins-Null´ als Zielvorgabe der Kanzlerpartei für Inflation, Wirtschaftswachstum und Toleranz verpasste sich die Regierung mit ,Herbst der Ergebnisse´ die schärfste Werbelinie, seit der Baumarktriese Hornbach mit ,Es ist in Dir. Lass es raus!´ die Branche aufmischte.“ Unser Autor meint, wer bereits geahnt hatte, was von dem Versprechen mit dem „Herbst der Ergebnisse“ zu halten sei, „wurde vom jüngsten Regierungstreffen in seinen Erwartungen bestätigt“. Der Spruch klinge wie ein Witz. Sollte doch mehr in der Regierung stecken, könnte, meint Pándi, ein Zauberspruch à la Hornbach helfen: „Es ist in Euch. Lasst es raus!“ Auch zu böse?