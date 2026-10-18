Trump: „Die Zuwanderung hat Frankreich zerrüttet“

„Frankreich brennt! Schließt eure Grenzen und übernimmt die Kontrolle, bevor es zu spät ist“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. In eine ähnliche Kerbe schlug auch sein Vize JD Vance. „Westliche Liberale haben im Namen von Diversität und Mitgefühl die Dritte Welt nach Frankreich und in andere Länder importiert“, sagte dieser. Grundlegende Fragen über Assimilation und Kompatibilität seien ignoriert worden. „Ihnen wurde gesagt, dass es dazu führen würde, und sie haben nicht gehört“, sagte er mit Blick auf die französische Regierung. Er „bete“ dafür, dass Frankreich „diesen Wahnsinn beendet, bevor mehr Wahrzeichen brennen“.