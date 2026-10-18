Alaba „völlig verloren, kaum wiederzuerkennen“

David Alaba erlebte am Sonntag für seinen neuen Klub Udinese ein Startelfdebüt zum Vergessen. „Kaum wiederzuerkennen“ sei der ÖFB-Kapitän, „auf dem Platz wirkt er völlig verloren“, zog ein italienisches Fußballportal ein ernüchterndes Fazit.
Alaba sei „nicht in Form – und das sieht man“, schrieb das tuttomercatoweb.com am Sonntagnachmittag nach der klaren 0:3-Heimpleite von Udinese gegen Lecce. Der 34-Jährige, der die Note 5- kassierte, habe ständig die Orientierung verloren lasse die nötige Führungsqualität vermissen.
Udinese kassierte die fünfte Niederlage in Folge. Nach einer schwachen Vorstellung wurde Alaba in der Pause für den 18-jährigen Matteo Palma ausgetauscht. Zu Wochenbeginn war er bei seinem ersten Udine-Einsatz beim 1:2 gegen Torino in der 73. Minute gekommen.
Udinese mitten im Abstiegskampf
Udine strahlte gegen Lecce kaum Gefahr aus und hatte Glück, nicht schon vor der Pause höher als 0:2 in Rückstand zu liegen. Der Lohn war ein sattes Pfeifkonzert der Udinese-Fans beim Abgang. Mit vier Punkten aus sieben Spielen befindet sich der Klub mitten im Abstiegskampf.
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