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Brutales Fazit

Alaba „völlig verloren, kaum wiederzuerkennen“

Serie A
18.10.2026 19:42
David Alaba
David Alaba(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

David Alaba erlebte am Sonntag für seinen neuen Klub Udinese ein Startelfdebüt zum Vergessen. „Kaum wiederzuerkennen“ sei der ÖFB-Kapitän, „auf dem Platz wirkt er völlig verloren“, zog ein italienisches Fußballportal ein ernüchterndes Fazit.

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Alaba sei „nicht in Form – und das sieht man“, schrieb das tuttomercatoweb.com am Sonntagnachmittag nach der klaren 0:3-Heimpleite von Udinese gegen Lecce. Der 34-Jährige, der die Note 5- kassierte, habe ständig die Orientierung verloren lasse die nötige Führungsqualität vermissen.

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Udinese kassierte die fünfte Niederlage in Folge. Nach einer schwachen Vorstellung wurde Alaba in der Pause für den 18-jährigen Matteo Palma ausgetauscht. Zu Wochenbeginn war er bei seinem ersten Udine-Einsatz beim 1:2 gegen Torino in der 73. Minute gekommen.

(Bild: Wolfgang Handler)

Udinese mitten im Abstiegskampf
Udine strahlte gegen Lecce kaum Gefahr aus und hatte Glück, nicht schon vor der Pause höher als 0:2 in Rückstand zu liegen. Der Lohn war ein sattes Pfeifkonzert der Udinese-Fans beim Abgang. Mit vier Punkten aus sieben Spielen befindet sich der Klub mitten im Abstiegskampf.

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