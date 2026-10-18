Alaba „völlig verloren, kaum wiederzuerkennen“

Udinese mitten im Abstiegskampf

Udine strahlte gegen Lecce kaum Gefahr aus und hatte Glück, nicht schon vor der Pause höher als 0:2 in Rückstand zu liegen. Der Lohn war ein sattes Pfeifkonzert der Udinese-Fans beim Abgang. Mit vier Punkten aus sieben Spielen befindet sich der Klub mitten im Abstiegskampf.