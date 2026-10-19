Vater-Sohn-Duo vergoldet die Landeshauptstadt

Immer weniger Goldschmiede

Man muss aber nicht heiraten, um handgefertigten Schmuck zu kaufen. Das weiß auch die Landeschefin, die bei ihrem Besuch schon das eine oder andere Christkindl-Geschenk entdeckte. „Wir haben durchaus gute Kontakte zum Christkind“, lacht Besitzer Edwin. Bis dahin ist es der von außen glamourös wirkende Beruf aber pure Knochenarbeit. „Deshalb hören auch viele auf nach der Goldschmied-Ausbildung“, bedauert Valentin, der bald den Meister abschließt. „In ganz Niederösterreich gibt es nur noch 48 Schmuckgeschäfte wie unseres“, so sein Vater. Umso wichtiger sei es, das Handwerk am Leben zu halten, sind sich beide einig.