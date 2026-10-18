„Ein richtig großes Ding!“ Jubel nach Tennis-Coup

„Wir sind aufgeregt, was noch kommt“

„Wir haben uns sehr wohl gefühlt diese Woche, haben die Harmonie auf und neben dem Platz. Und wir sind aufgeregt, was noch kommt“, sagte Oberleitner am Sonntag. Freilich sei man vor dem Finale nervös gewesen, fügte er an, aber man sei ruhig geblieben und habe das beste Tennis gespielt, und die Partie sei von Anfang an die richtige Richtung gelaufen. „Wir sind überglücklich, dass wir den Titel nach Hause holen konnten. Es waren lange zwei Wochen, aber mit einem sehr guten Ende für uns. Wir sind voller Emotionen.“