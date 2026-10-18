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Triumph von ÖTV-Duo

„Ein richtig großes Ding!“ Jubel nach Tennis-Coup

Tennis
18.10.2026 12:53
Neil Oberleitner (li.) und Lucas Miedler triumphierten in Shanghai.
Neil Oberleitner (li.) und Lucas Miedler triumphierten in Shanghai.(Bild: AP/Andy Wong)
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Von krone Sport

Sensationell! Die österreichischen Davis-Cup-Spieler Lucas Miedler und Neil Oberleitner haben am Sonntag den Doppelbewerb beim ATP-Masters-1000 in Shanghai gewonnen. „Es ist ein richtig großes Ding“, jubelte Miedler nach dem Tennis-Coup.

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Das neu formierte österreichische Doppel besiegte im Finale die Paarung Francisco Cabral (POR) und JJ Tracy (USA) nach 1:06 Stunden souverän mit 6:3 und 6:4 und feierte den größten Erfolg der Karriere.

Die beiden hatten im September im Vorfeld des dann gewonnenen Davis-Cup-Länderkampfs gegen Belgien ihre Court-Partnerschaft verlautbart. Als Ziel gaben sie aus, sich bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles unter den besten Teams der Welt etabliert zu haben.

Lucas Miedler (li.) und Neil Oberleitner
Lucas Miedler (li.) und Neil Oberleitner(Bild: AFP/HECTOR RETAMAL)

„Neil und ich kennen uns schon lange. Wir haben 2020 ein Future-Turnier gewonnen. Er hat sich, seit er sich auf das Doppel fokussiert, extrem stark entwickelt. Ich bin überzeugt, dass wir als Team langfristig großes Potenzial haben“, hatte Miedler Mitte September erklärt. Er selbst hatte vor Shanghai bereits 13 Doppeltitel, Oberleitner gewann dieses Jahr in Winston-Salem sein erstes Turnier und war bei den French Open im Viertelfinale.

„Wir sind aufgeregt, was noch kommt“
„Wir haben uns sehr wohl gefühlt diese Woche, haben die Harmonie auf und neben dem Platz. Und wir sind aufgeregt, was noch kommt“, sagte Oberleitner am Sonntag. Freilich sei man vor dem Finale nervös gewesen, fügte er an, aber man sei ruhig geblieben und habe das beste Tennis gespielt, und die Partie sei von Anfang an die richtige Richtung gelaufen. „Wir sind überglücklich, dass wir den Titel nach Hause holen konnten. Es waren lange zwei Wochen, aber mit einem sehr guten Ende für uns. Wir sind voller Emotionen.“

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Man sei megahappy mit der Entscheidung, zusammenzuspielen. Das sei jetzt eine kleine Bestätigung, sagte Miedler. „Wir wussten, es kann klappen. Der Titel kommt jetzt aus dem Nichts, aber wir haben an uns geglaubt.“ Er sprach die lange Bekanntschaft und das frühere Zusammenspiel an. „Der Sieg ist für alle, nicht nur für uns. Es ist ein richtig großes Ding.“ 

Melzer sieht große Zukunft
ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer freute sich „riesig für die beiden“. Das sei eine extrem überzeugende Woche gewesen. „Es war extrem, wie gut und ruhig sie in den entscheidenden Situationen gespielt haben, die wichtigen Punkte haben sie alle gemacht. Und dann gewinnt man solche Turniere. Dass sie das Level haben, haben sie relativ früh unter Beweis gestellt. Allein schon mit dem Davis-Cup-Doppel.“ Er prophezeite ihnen, „im nächsten Jahr gefährlich“ zu werden.

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