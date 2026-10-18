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WM-Platz neun für Fugger/Schmidbauer im Madison

Sport-Mix
18.10.2026 12:50
Heimo Fugger (links)
Heimo Fugger (links)(Bild: Arne Mill/Cycling Austria)
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Von krone Sport

Heimo Fugger und Maximilian Schmidbauer sind am Sonntag zum Abschluss der Bahnrad-WM in Shanghai im Madison an die neunte Stelle gekommen, es siegten die Dänen Carl-Frederik Bevort/Lasse Leth. 

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Der Wiener Tim Wafler wurde im Ausscheidungsrennen Elfter, Gold ging an den Deutschen Tim Torn Teutenberg.

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