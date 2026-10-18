ÖSV-Jungstar tankt mit Titel Moral für Weltcup

Nach dem siebenten Platz auf der Großschanze in Innsbruck belohnte sich am Samstag Jonas Schuster für eine starke Vorbereitung. Der 23-jährige „Adler“ aus Mieming krallte sich in Stams vor Stephan Embacher und Clemens Aigner den Titel auf der kleinen Schanze: „Am Bergisel bin ich nicht so gut gesprungen, in Stams hatte ich von Anfang an ein richtig gutes Gefühl.“