ÖSV-Jungstar tankt mit Titel Moral für Weltcup

Österreich ist die beste Skisprung-Nation der Welt. Ein Sieg bei den rot-weiß-roten Meisterschaften bringt also weit mehr als nur sportliches Prestige. Jungstar Jonas Schuster tankte mit dem Titel auf der Normalschanze in Stams viel Moral für den nahenden Weltcup.
Nach dem siebenten Platz auf der Großschanze in Innsbruck belohnte sich am Samstag Jonas Schuster für eine starke Vorbereitung. Der 23-jährige „Adler“ aus Mieming krallte sich in Stams vor Stephan Embacher und Clemens Aigner den Titel auf der kleinen Schanze: „Am Bergisel bin ich nicht so gut gesprungen, in Stams hatte ich von Anfang an ein richtig gutes Gefühl.“
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