Ekelalm: Gemeinde lässt Pächter weiter gewähren

In der nächsten Almsaison geht es weiter

Der Pächter scheint jedenfalls trotz der Vorkommnisse fest im Sattel zu sitzen. „Aus heutiger Sicht besteht kein Anlass, das bestehende Pachtverhältnis infrage zu stellen“, heißt es aus Telfs. Der Pächter darf demnach auch in der kommenden Saison weitermachen.