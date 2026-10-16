Staufen: Über den Baumwipfeln des Rheintals

Die Buchs-Kreuzblume, auch Alpen-Zwergbuchs oder Waldmyrte genannt, ist ein kleiner, immergrüner Zwergstrauch aus der Familie der Kreuzblumengewächse. Die ledrigen, dunkelgrünen Blätter erinnern an jene des Buchsbaums – daher auch der Name. Besonders auffällig sind die Blüten, die meist aus gelben und weißlichen, teilweise rötlich überlaufenen Teilen bestehen. Die Blütezeit ist vorwiegend im Frühjahr, bei günstigen Bedingungen kann die Pflanze im Herbst ein zweites Mal blühen. Der Duft der Blüten erinnert an Pfirsiche und Marillen. Die Buchs-Kreuzblume wächst bevorzugt an lichten, eher trockenen Standorten wie Föhrenwäldern, steinigen Bergwiesen und Magerrasen, häufig auf kalk- oder dolomitreichen Böden. Sie kommt in den Alpen bis in große Höhen vor und ist gut an die dortigen Bedingungen angepasst. Auch ihre Vermehrung ist bemerkenswert: Die Samen der Pflanze besitzen ein nährstoffreiches Anhängsel, das Ameisen anlockt, die dann wiederum zur Verbreitung beitragen.