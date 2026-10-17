Kristian Fenzl: Wo Kunst auf Design trifft

Farben überlagern sich, fließen ineinander, verdichten und lösen sich wieder auf. Ihr Fazit: „Und plötzlich begegnen wir wieder jenem Kristian Fenzl, der schon in den 1970er-Jahren experimentiert hat: dem Künstler, der nicht einfach abbilden, sondern etwas erfinden möchte.“

Zur Ausstellung, die noch bis 25. Oktober in der Schlossgalerie Steyr zu sehen ist, erschien ein beachtlicher Begleitband.