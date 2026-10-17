Toronto verliert letzten NBA-Test ohne Jakob Pöltl

Die Toronto Raptors haben die Vorbereitung auf die neue Saison in der National Basketball Association (NBA) mit einer Niederlage beendet. Sie verloren am Freitag (Ortszeit) bei den Detroit Pistons mit ihrer „zweiten Garnitur“ 125:129. Zehn Spieler der Kanadier, unter ihnen auch der Wiener Jakob Pöltl, wurden geschont.