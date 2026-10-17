Statt die Rapid-Spieler zum Teufel zu jagen …

Verträge laufen aus

Und schon herrscht im Umfeld wieder Alarm, weil nach der Saison acht Verträge auslaufen. Bei Demir gibt es eine Option bis 2028, er soll darüber hinaus gebunden werden. Auch bei Ercan Kara und Kapitän Matthias Seidl ist eine Verlängerung alternativlos, laufen längst die Gespräche, da ist Katzer optimistisch. Nur Ungarns Teamspieler Bendeguz Bolla wird wohl nicht zu halten zu sein. Bei Jannes Horn verlängert sich der Vertrag bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen automatisch. Spannend ist die Zukunft von Goalie Niklas Hedl. Letzte Saison ein Wackelkandidat, jetzt wieder ein stabiler Einser. So schnell kann’s gehen. Vor allem bei Rapid.