Statt die Rapid-Spieler zum Teufel zu jagen …

Vor einem Jahr noch verteufelt, lassen Rapids Spieler die Fans in Hütteldorf nun vom Titel träumen. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Rainer Bortenschlager ...
Letzte Saison wurde Rapids Sportchef Markus Katzer nach dem Herbst-Absturz für seine Transferpolitik teilweise hart kritisiert. Er habe zu viele Spieler, zu unterschiedliche Nationalitäten, zu teure Kicker verpflichtet, die Fans wollten viele zum Teufel jagen …
… und jetzt soll der gleiche Kader plötzlich Titel-Potenzial haben?! Dabei war im Sommer fast gar nichts passiert, einzig Tonni Adamsen ersetzte Tobias Gulliksen. Nur wegen einer Personalie läuft das Werkl jetzt nicht, oder? Nein, es liegt an Trainer Johannes Hoff Thorup, der Fitness von Yusuf Demir, dem Gespür von Stimmungsmacher Issiaka Ouedraogo im Staff – es gibt viele Gründe für die Serie (acht Siege in neun Liga-Spielen).
Verträge laufen aus
Und schon herrscht im Umfeld wieder Alarm, weil nach der Saison acht Verträge auslaufen. Bei Demir gibt es eine Option bis 2028, er soll darüber hinaus gebunden werden. Auch bei Ercan Kara und Kapitän Matthias Seidl ist eine Verlängerung alternativlos, laufen längst die Gespräche, da ist Katzer optimistisch. Nur Ungarns Teamspieler Bendeguz Bolla wird wohl nicht zu halten zu sein. Bei Jannes Horn verlängert sich der Vertrag bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen automatisch. Spannend ist die Zukunft von Goalie Niklas Hedl. Letzte Saison ein Wackelkandidat, jetzt wieder ein stabiler Einser. So schnell kann’s gehen. Vor allem bei Rapid.
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