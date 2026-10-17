Ikone fordert Wirtz-Aus, Rückendeckung von Gerrard

So wichtig er auch für das deutsche Nationalteam sein mag, so umstritten ist Florian Wirtz aktuell bei seinem Verein FC Liverpool. Vor allem Jamie Carragher teilt immer wieder gerne gegen den Offensivprofi aus, zuletzt forderte der 48-Jährige sogar, den DFB-Star aus dem Team zu streichen. Rückendeckung bekommt Witz indes von Steven Gerrard.
„Er muss aus der Mannschaft fliegen. Er gibt dem Team defensiv nichts und strahlt nach vorne aktuell keine Gefahr aus. Wir brauchen einfach mehr von ihm“, hatte Carragher bei Sky Sports zuletzt deutliche Worte gefunden.
Dass die Liverpool-Ikone kein großer Fan von Wirtz ist, ist kein Geheimnis, erst im August meinte der Brite: „Ich sehe überhaupt nicht, wo er in die Mannschaft passt. Man kann so nicht weitermachen. Es funktioniert nicht. Es hat letzte Saison nicht funktioniert. Ich glaube einfach, dass es langsam so weit kommt, dass er nicht mehr ins Team passt.“
„Braucht jetzt einfach Hilfe“
Rückendeckung bekommt Wirtz indes von Steven Gerrard. „Der Junge ist ein Riesentalent. Er braucht jetzt einfach Hilfe und Unterstützung“, verteidigte der ehemalige Kapitän der „Reds“ den 23-Jährigen.
2025 war Wirtz für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool gewechselt, in 57 Spielen brachte er es seither auf sieben Tore und zwölf Assists.
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