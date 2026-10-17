Ikone fordert Wirtz-Aus, Rückendeckung von Gerrard

Dass die Liverpool-Ikone kein großer Fan von Wirtz ist, ist kein Geheimnis, erst im August meinte der Brite: „Ich sehe überhaupt nicht, wo er in die Mannschaft passt. Man kann so nicht weitermachen. Es funktioniert nicht. Es hat letzte Saison nicht funktioniert. Ich glaube einfach, dass es langsam so weit kommt, dass er nicht mehr ins Team passt.“