Nur einen „Stich“ gemacht: nun droht Horror-Herbst

Österreich verliert in der Fünfjahres-Wertung weiter an Boden. Die Aufgaben werden nicht leichter …
Der Trend geht in eine Richtung - und die ist wenig erfreulich. Im Gegenteil: zwei Wochen vor dem US-Gruselfest „Halloween„ droht den österreichischen Vereinen in Europa ein Horror-Herbst.
Der LASK (in der Champions League 3:6 gegen Liverpool), Salzburg (0:4 gegen AC Milan) und Sturm (0:3 bei Bournemouth/jeweils Europa League) waren bei ihren letzten Europacup-Auftritten über die addierten 180 Minuten gesehen chancenlos. Das ernüchternde Gesamt-Torverhältnis: 3:13. Bislang machten die drei rot-weiß-roten Vertreter in sechs Spielen in Europa erst einen „Stich“ in Form von drei Punkten: Salzburg beim 1:0-Erfolg bei Levski Sofia, dazu kommt Sturms 0:0 gegen Rennes.
Auch hinter Ungarn
Wodurch Österreich auf den wichtigen 15. Platz der Fünfjahres-Wertung des europäischen Verbandes UEFA – der fünf Europacup-Tickets bedeutet und auf dem im Moment Zypern liegt – weiter einiges fehlt, nun auch hinter Ungarn auf Platz 18 zurückfiel.
Und die Aufgaben werden nicht leichter. Vor allem die Mozartstädter sollten bis zur Winterpause möglichst viele Punkte einheimsen, möchte man den Einzug in die Play-offs der besten 24 Mannschaften schaffen. Schließlich warten in den letzten beiden Runden Anfang 2027 Leverkusen und Crystal Palace. „Wir müssen zielstrebiger sein“, so Trainer Danny Röhl nach der Milan-Pleite.
Sturm macht der couragiertere Auftritt in Halbzeit zwei beim Sechsten der abgelaufenen Premier-League-Saison Hoffnung. „Kleinigkeiten werden auf diesem Niveau bestraft“, so Jürgen Heil nach dem 0:3 in Bournemouth. Diese kleinen Fehler muss man abstellen – sonst wird es für den heimischen Fußball wirklich gruselig.
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