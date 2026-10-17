Nur einen „Stich“ gemacht: nun droht Horror-Herbst

Der LASK (in der Champions League 3:6 gegen Liverpool), Salzburg (0:4 gegen AC Milan) und Sturm (0:3 bei Bournemouth/jeweils Europa League) waren bei ihren letzten Europacup-Auftritten über die addierten 180 Minuten gesehen chancenlos. Das ernüchternde Gesamt-Torverhältnis: 3:13. Bislang machten die drei rot-weiß-roten Vertreter in sechs Spielen in Europa erst einen „Stich“ in Form von drei Punkten: Salzburg beim 1:0-Erfolg bei Levski Sofia, dazu kommt Sturms 0:0 gegen Rennes.