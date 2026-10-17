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Erschreckende Bilanz

Nur einen „Stich“ gemacht: nun droht Horror-Herbst

Fußball International
17.10.2026 07:50
Red Bull Salzburg musste sich AC Milan mit 0:4 geschlagen geben.
Red Bull Salzburg musste sich AC Milan mit 0:4 geschlagen geben.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Österreich verliert in der Fünfjahres-Wertung weiter an Boden. Die Aufgaben werden nicht leichter …

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Der Trend geht in eine Richtung - und die ist wenig erfreulich. Im Gegenteil: zwei Wochen vor dem US-Gruselfest „Halloween„ droht den österreichischen Vereinen in Europa ein Horror-Herbst.

Der LASK (in der Champions League 3:6 gegen Liverpool), Salzburg (0:4 gegen AC Milan) und Sturm (0:3 bei Bournemouth/jeweils Europa League) waren bei ihren letzten Europacup-Auftritten über die addierten 180 Minuten gesehen chancenlos. Das ernüchternde Gesamt-Torverhältnis: 3:13. Bislang machten die drei rot-weiß-roten Vertreter in sechs Spielen in Europa erst einen „Stich“ in Form von drei Punkten: Salzburg beim 1:0-Erfolg bei Levski Sofia, dazu kommt Sturms 0:0 gegen Rennes.

Auch hinter Ungarn
Wodurch Österreich auf den wichtigen 15. Platz der Fünfjahres-Wertung des europäischen Verbandes UEFA – der fünf Europacup-Tickets bedeutet und auf dem im Moment Zypern liegt – weiter einiges fehlt, nun auch hinter Ungarn auf Platz 18 zurückfiel.

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Und die Aufgaben werden nicht leichter. Vor allem die Mozartstädter sollten bis zur Winterpause möglichst viele Punkte einheimsen, möchte man den Einzug in die Play-offs der besten 24 Mannschaften schaffen. Schließlich warten in den letzten beiden Runden Anfang 2027 Leverkusen und Crystal Palace. „Wir müssen zielstrebiger sein“, so Trainer Danny Röhl nach der Milan-Pleite. 

Sturm macht der couragiertere Auftritt in Halbzeit zwei beim Sechsten der abgelaufenen Premier-League-Saison Hoffnung. „Kleinigkeiten werden auf diesem Niveau bestraft“, so Jürgen Heil nach dem 0:3 in Bournemouth. Diese kleinen Fehler muss man abstellen – sonst wird es für den heimischen Fußball wirklich gruselig.

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