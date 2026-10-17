Der Warmduscher mit dem Kaktus-Tattoo

„Gegen sie zu spielen ist immer spannend, natürlich kenne ich noch einige dort.“ Ein Satz Schnetzers, der auf den KAC ebenso zutrifft, wie auf den Samstag-Gegner Vorarlberg. Der gebürtige Feldkirchner wechselte Ende der letzten Saison vom Ländle nach Kagran. „Ich fühle mich wohl in Wien und bei den Caps. Das ist mir sehr wichtig“, legt der 30-Jährige auch viel Wert auf Mentales. „Nach der Karriere möchte ich als Mentaltrainer arbeiten.“