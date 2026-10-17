Der Warmduscher mit dem Kaktus-Tattoo

Ramon Schnetzer ist endlich bei den Vienna Capitals angekommen. Nach seiner Verletzungspause ist er voll im Saft, fühlt sich in Wien wohl. Mit der „Krone“ sprach er über Rituale vor dem Spiel, seine Familie und seine Tätowierungen.
Das Kaktus-Tattoo am linken Oberarm sticht im wahrten Sinne des Worts sofort ins Auge, wenn man Ramon Schnetzer gegenübersitzt. „Das habe ich mir in Mexiko stechen lassen, ist also ein echter mexikanischer Kaktus“, scherzt der Eishockey-Crack. Der nach Verletzung endlich bei den Vienna Capitals angekommen ist und am Freitag beim 3:2-Sieg gegen den KAC auf einen seiner Ex-Klubs traf.
Im Spiel traf für die Wiener am Freitag in Klagenfurt Peeters gegen seinen Ex-Klub, Gersich doppelt, Goalie Reideborn hielt einen Penalty.
„Gegen sie zu spielen ist immer spannend, natürlich kenne ich noch einige dort.“ Ein Satz Schnetzers, der auf den KAC ebenso zutrifft, wie auf den Samstag-Gegner Vorarlberg. Der gebürtige Feldkirchner wechselte Ende der letzten Saison vom Ländle nach Kagran. „Ich fühle mich wohl in Wien und bei den Caps. Das ist mir sehr wichtig“, legt der 30-Jährige auch viel Wert auf Mentales. „Nach der Karriere möchte ich als Mentaltrainer arbeiten.“
Als junger Spieler war ich extrem. Wenn ich da den falschen Stutzen zuerst aus der Tasche gezogen habe, war der Tag schon gelaufen.
Ramon Schnetzer
Da drängt sich die Frage nach Ritualen vor dem Spiel auf: „Als junger Spieler war ich extrem. Wenn ich da den falschen Stutzen zuerst aus der Tasche gezogen habe, war der Tag schon gelaufen. Heute bin ich ruhiger, weiß, was mir guttut.“ Während andere Cracks sich mit Musik pushen oder kalt duschen, dreht er vor dem Spiel den Wasserhahn Richtung Rot: „Wenn man so will, bin ich ein Warmduscher.“
Familien-Besuch in Mexiko
Ramon bewegt sich gerne in der Natur, verbringt Zeit mit der Familie. Den Vornamen verdankt er seinem aus Mexiko stammenden Vater. Beim Besuch der dortigen Verwandtschaft entstand das Kaktus-Tattoo. Eines von vielen auf der Haut des kunstinteressierten Verteidigers. Auch dabei: Der Name seiner Lieblingsband: The Ramones.
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