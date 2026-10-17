Die NBA trauert um Hall-of-Famer Cliff Hagan (94)

„Die NBA ist zutiefst betroffen vom Tod des Naismith Hall-of-Famers Cliff Hagan. Der fünfmalige All-Star verbrachte seine gesamte zehnjährige NBA-Karriere bei den St. Louis Hawks. Cliff spielte eine entscheidende Rolle beim Gewinn der NBA-Meisterschaft 1958 mit St. Louis. Zudem gewann er mit Kentucky eine NCAA-Meisterschaft und war später in der ABA als Spielertrainer tätig. Unser aufrichtiges Beileid gilt seinen Angehörigen sowie der gesamten Organisation der Hawks“, heißt es in einem Statement der NBA.