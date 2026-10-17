Die NBA trauert um Hall-of-Famer Cliff Hagan (94)

Die National Basketball Association (NBA) trauert um den fünffachen All-Star Cliff Hagan. Der ehemalige Spieler der St. Louis Hawks ist am Donnerstag im Alter von 94 Jahren verstorben, wie die Liga tags darauf bekannt gab.
„Die NBA ist zutiefst betroffen vom Tod des Naismith Hall-of-Famers Cliff Hagan. Der fünfmalige All-Star verbrachte seine gesamte zehnjährige NBA-Karriere bei den St. Louis Hawks. Cliff spielte eine entscheidende Rolle beim Gewinn der NBA-Meisterschaft 1958 mit St. Louis. Zudem gewann er mit Kentucky eine NCAA-Meisterschaft und war später in der ABA als Spielertrainer tätig. Unser aufrichtiges Beileid gilt seinen Angehörigen sowie der gesamten Organisation der Hawks“, heißt es in einem Statement der NBA.
Von 1956 bis 1966 war Hagan in der amerikanischen Top-Liga aktiv, 1978 wurde er in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen.
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