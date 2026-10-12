Festspiel-Werkstätten werden bis 2033 ausgelagert

Derzeit werden die ehemaligen Lagerhallen noch an den künftigen Betrieb angepasst. So werden etwa Fenster eingezogen, um den Arbeitnehmerschutz zu gewährleisten. Auch ein Aufzug an der Außenseite des Gebäudes wird gerade errichtet. Sonderlüftungen und Gefahrengutschränke zählen ebenso zu den Dingen, die vor dem Bezug durch die Festspiele nachgerüstet werden müssen. 2,1 Millionen Euro kosten die zahlreichen Adaptierungen der Hallen. Übernommen werden die Kosten vom Vermieter, der deutschen RMI Immobilien GmbH.