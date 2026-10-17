Schulterschluss der Politiker für Region gefordert

Seit Monaten erleben die Gmünder, wie der Krankenhausstandort immer stärker heruntergefahren wird. Dabei stehe im Gesundheitsplan, dass Veränderungen der bisherigen Struktur erst dann getroffen werden, wenn bessere Varianten bereitstehen, betont der Gmünder SPÖ-Landtagsabgeordnete Michael Bierbach. Völlig absurd sei die Lage in der Bezirksstadt auch deshalb, weil 92 % der Bürger in einer Volksbefragung sich dafür ausgesprochen haben, das Land zur Einhaltung der Standortgarantie für das Spital zu klagen.