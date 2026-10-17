Schulterschluss der Politiker für Region gefordert

Gmünd stellt sich gegen die geplante Spitalsschließung. Landespolitiker wollen nun gemeinsam für die Spitalsversorgung kämpfen.
Seit Monaten erleben die Gmünder, wie der Krankenhausstandort immer stärker heruntergefahren wird. Dabei stehe im Gesundheitsplan, dass Veränderungen der bisherigen Struktur erst dann getroffen werden, wenn bessere Varianten bereitstehen, betont der Gmünder SPÖ-Landtagsabgeordnete Michael Bierbach. Völlig absurd sei die Lage in der Bezirksstadt auch deshalb, weil 92 % der Bürger in einer Volksbefragung sich dafür ausgesprochen haben, das Land zur Einhaltung der Standortgarantie für das Spital zu klagen.
Offener Brief an die Politik
In einem offenen Schreiben richtet er sich nun alle im Landtag sitzenden Waldviertler Politiker: Franz Mold, Franz Linsbauer und Josef Edlinger von der ÖVP, Gottfried Waldhäusl und Anja Scherzer von der FPÖ sowie die Grüne Silvia Moser. Darin lädt er zu einem Treffen, weil das Versprechen gebrochen werde, nichts zu schließen, solange nicht bessere Varianten bereitstehen. „Das dürfen wir so nicht tatenlos hinnehmen!“
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