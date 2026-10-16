Throat slit
Teammates: “We hope everything turns out okay”
An 18-year-old from Linz was riding his bike on Wednesday evening on his way to soccer practice. He had only one more intersection to cross and was about 400 meters away from the locker room as the crow flies. But the young man never made it to his teammates that day.
As reported, around 6:40 p.m. in the area of Stadlerstraße and Landwiedstraße, the Linz resident rode into the rear of a car parked in the multi-purpose lane without braking. The 36-year-old Polish driver had actually intended to park and let the cars behind him pass first. The cyclist apparently failed to notice this. Before he could react, he collided with the car.
The young soccer player crashed so violently into the windshield that he sustained severe lacerations to his neck. First responders and paramedics immediately attended to the injured man and performed CPR on the scene.
In the intensive care unit
He was eventually taken by ambulance to Kepler University Hospital, where he reportedly underwent his first surgery that same night. As of Friday, the injured man—according to information from the hospital—remained in the intensive care unit. “We’re all hoping for a happy outcome,” said shocked members of the sports club in southern Linz.
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