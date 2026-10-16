Lachhafte KI | Schluss mit Lustig

Lachhafte KI. Darf man sich über KI lustig machen? Grundsätzlich ist das Thema Künstliche Intelligenz außerordentlich ernst zu nehmen. Sie überrollt uns, sie hilft uns, wir müssen aber ganz besonders im Auge behalten, was sie macht, was sie mit uns macht. Und wir dürfen darüber lachen, wenn sie Unfug liefert. Genau das passiert – zumindest bisher – noch häufig. Gerade erst haben die „Krone“-Kollegen aus Vorarlberg über die Absurditäten berichtet, welche ihre neue „amtliche“ Landes-KI liefert. Diese sorgt für viel Häme und Spott, weil da unter anderem der Alt-Landeshauptmann Herbert Sausgruber von der ÖVP zum Freiheitlichen gemacht wird. Eine aktuelle ÖVP-Landesrätin wird von der KI von der Schwarzen zur Roten. Nicht nur die zahlreichen Fehler, die das System liefert, werden in Vorarlberg kritisiert, sondern auch der Umstand, dass dabei auf ein chinesisches Sprachmodell zurückgegriffen wird, während der Bund auf europäische Modelle setzt. Ob das der (künstlichen) Weisheit letzter Schluss ist?