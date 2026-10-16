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Frau (63) verletzt

Nach Crash mit E-Bikerin von Unfallstelle getürmt

Tirol
16.10.2026 18:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Nach einem Fahrerflüchtigen sucht die Polizei in der Tiroler Landeshauptstadt. Am späten Donnerstagnachmittag war der Unbekannte, der mit einem Rennrad unterwegs war, mit einer E-Bikerin (63) kollidiert. Die Frau wurde bei dem Crash verletzt.

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Ereignet hat sich der Unfall gegen 17.40 Uhr. Die 63-Jährige war mit ihrem E-Bike im Bereich der Sillsteg-Brücke beim Rapoldipark unterwegs, als sie laut Polizei plötzlich „mit einem bisher unbekannten Rennradfahrer kollidierte“. 

Die Dame zog sich bei dem Unfall „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu.

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Polizei bittet um Hinweise
Unterdessen ergriff der Unbekannte sofort die Flucht. Er dürfte rund 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein, ist korpulent, hat kurze graue Haare und war mit einer grauen Hose sowie einem grauen Hoodie bekleidet. 

Die Polizei bittet Zeugen um weitere Hinweise zu dem Unbekannten: 059133/7591

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