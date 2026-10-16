Nach Crash mit E-Bikerin von Unfallstelle getürmt

Nach einem Fahrerflüchtigen sucht die Polizei in der Tiroler Landeshauptstadt. Am späten Donnerstagnachmittag war der Unbekannte, der mit einem Rennrad unterwegs war, mit einer E-Bikerin (63) kollidiert. Die Frau wurde bei dem Crash verletzt.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 17.40 Uhr. Die 63-Jährige war mit ihrem E-Bike im Bereich der Sillsteg-Brücke beim Rapoldipark unterwegs, als sie laut Polizei plötzlich „mit einem bisher unbekannten Rennradfahrer kollidierte“.
Die Dame zog sich bei dem Unfall „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu.
Polizei bittet um Hinweise
Unterdessen ergriff der Unbekannte sofort die Flucht. Er dürfte rund 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein, ist korpulent, hat kurze graue Haare und war mit einer grauen Hose sowie einem grauen Hoodie bekleidet.
Die Polizei bittet Zeugen um weitere Hinweise zu dem Unbekannten: 059133/7591
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.