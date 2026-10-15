Radfahrerin (23) bei Crash mit E-Scooter verletzt

Nach einem unbekannten Lenker eines E-Scooters fahndet die Polizei in der Tiroler Landeshauptstadt. Am Donnerstagmorgen war der Mann mit einer einheimischen Radfahrerin (23) kollidiert und suchte nach dem Crash sofort das Weite. Die junge Frau wurde bei der Kollision verletzt.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 8 Uhr. Die 23-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad beim Südtiroler Platz in Innsbruck in Richtung Norden. „Auf Höhe der Hausnummer 10 fuhr zur selben Zeit ein E-Scooter-Lenker vom Gehsteig kommend in Richtung Westen“, schildern die Ermittler der Polizei.
E-Scooter-Lenker ergriff Flucht
Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, bei dem sich die junge Frau leichte Verletzungen zuzog. „Der unbekannte Lenker des E-Scooters beging nach dem Unfall Fahrerflucht.“ Von der Rettung wurde die 23-Jährige in die Klinik eingeliefert.
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